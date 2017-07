Thun-Coach hofft auf doppelten Freudentag

Am Sonntag um 16 Uhr ist es so weit: Das Warten auf den Saisonstart hat für die FC-Thun-Fans ein Ende. Erster Gegner in der Stockhorn-Arena ist der FC Sion. Für FC-Thun-Trainer Marc Schneider ist es ein Meilenstein in seiner Karriere: Der ehemalige Verteidiger, der just am Sonntag seinen 37. Geburtstag feiert, steigt in seine erste Saison als Chefcoach.

Seine grössten Erfolge als Spieler feierte der Thuner mit dem FC Zürich, mit dem er Cupsieger und zweimal Meister wurde – unter anderem im Jahr 2006 nach einem Tor in der Nachspielzeit der Finalissima gegen den FC Basel.

3000 Saisonkarten verkauft

«Wir konnten bereits wieder rund 3000 Saisonkarten verkaufen», sagt Nik Thomi, Leiter Medien und Kommunikation des FC Thun. Dies entspreche etwa dem Wert des Vorjahres. Gut angelaufen seien auch die neuen Mitgliedschaftsmodelle.

Zur Erinnerung: Seit Frühling gibt es diverse Modelle von «Niederhorn» für 99 Franken bis «Jungfrau» für 8000 Franken. Das Business-Club-Modell «Eiger» kann laut Thomi nach Feedbacks von Kunden neu statt für 18 auch nur für 9 Heimspiele gebucht werden. «Besonders bei den Business-Mitgliedschaften wünschen wir uns noch einen Zuwachs», führt Nik Thomi aus.

Kampagne mit Prominenten

Derweil geht der FC Thun werbemässig in die Offensive. So startete diese Woche eine Kampagne mit Oberländer Persönlichkeiten, darunter Ex-Skistar Bruno Kernen, der frühere Kulttrainer Hanspeter Latour oder Matthias Glarner, Schwingerkönig und Bruder des FCT-Verteidigers Stefan Glarner. Zudem wurde die Website umgestaltet. «In diesem Zusammenhang werden wir wieder ein breites digitales Angebot bereitstellen», führt der FCT-Medienverantwortliche aus. «Wir bewirtschaften Facebook, Twitter, Instagram und Youtube und gewähren mit Videos und Interviews exklusive Einblicke hinter die Kulisse des Fussballbetriebs.»

Zudem werde den Fans ein Audio-Podcast angeboten, in dem vor jedem Spiel ein Interview mit Marc Schneider zu hören ist und Insider-Talks mit dem Sportchef aufgeschaltet werden.

Saisonauftaktmit dem Spiel FC Thun - FC Sion am Sonntag, 23. Juli, um 16 Uhr in der Stockhorn-Arena. Tickets und weitere Infos zu den Mitgliedschaften et cetera auf der Website des Clubs. (Thuner Tagblatt)