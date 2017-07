Vorverkauf für das Thunfest startet heute

Der Verein Thunfest hat für die diesjährige Austragung ein breites Musikprogramm zusammengestellt und setzt dabei vor allem auf einheimisches Schaffen. So sind über die Hälfte der Bands, die in den Konzertzonen Rathaus- und Waisenhausplatz auftreten, aus der Region Thun und dem Berner Oberland.

«Aber auch bei den Bar- und den Foodständen ist dem OK wichtig, dass Thuner Gastronomiebetriebe einen Stand betreiben», heisst es in einer Medienmitteilung.

Der Vorverkauf für das Fest startet offiziell am 24. Juli in den Filialen Lauitor und Bälliz der AEK Bank 1826 in Thun, im ­Hotel/Restaurant Krone Thun, im Loeb Thun sowie im Welcome-Center von Thun-Thunersee Tourismus am Bahnhof.

Vorverkauf mit Musik

Bereits heute Samstag ist der Verein erstmals mit einem Märit­stand am Wochenmarkt im Bälliz präsent. Neben der Möglichkeit, Plaketten oder Konzertbändel zu kaufen, gibt es musikalische Unterhaltung.

Ab 13.30 Uhr wird Dominik Liechti mit seinem ­Bearbeat-Mobil und talentierten Musikern wie Chris Rellah und Bärnbeat die Zuschauer unterhalten. Auch an den kommenden Samstagen wird der Verein Thunfest auf dem Märit anzutreffen sein.

Herzen weisen den Weg

Wer sich in Thun nicht auskennt, folgt den Herzen, die in der ganzen Innenstadt verteilt sind. Getreu dem Motto «Gib Liebi» weisen sie den Weg zum Marktstand.

Auch dieses Jahr gibts Thunfest-Plaketten zum Preis von 8 Franken. Käufer von Plaketten erhalten Einlass in die Energie-Thun-Familienzone.

Die Konzertbändel (1 Tag: 20 Franken, 2 Tage: 30 Franken) sind Pflicht für all jene, die älter als 6-jährig sind und den Konzerten auf dem Rathaus- oder dem Waisenhausplatz beiwohnen wollen.

www.thunfest.ch (pd)