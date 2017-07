Zu Gast auf dem Schalleberg

Unter Apfelbäumen zwischen Kätzchen, Kälbern und Küken lässt sich der 1. August am schönsten feiern. Auf dem idyllisch gelegenen Hof von Familie Reusser in Heiligenschwendi ist genau das möglich. In diesem Jahr wird die Familie zum 25. Mal, gemeinsam mit ein paar Hundert Gästen, den Schweizer Nationalfeiertag bei einem üppigem Buure-Zmorge feiern.

Viel Vorbereitung

Angefangen habe alles mit Hochzeitsapéros auf dem Hof. «Wir organisierten für die Familie einige Hochzeitsapéros, die sehr gut bei den Gästen ankamen», sagt Barbara Reusser. «Ich hatte schon da die Idee, dass wir so etwas auch sonst anbieten könnten. Als ich dann an eine Weiterbildung ging und Werbung für den 1.-August-Brunch gemacht wurde, hat es Klick gemacht.» Auch ihr Mann Erich war von der Idee begeistert. «Am ersten Brunch vor 25 Jahren wollten wir sicherheitshalber nicht mehr als 100 Leute einladen», sagt er.

Mit Helfern aus der Familie wurde ihnen aber bald bewusst, dass viel mehr Gäste bedient werden könnten. Das absolute Maximum seien jedoch 450 Gäste. «Bei so vielen Leuten bleibt kaum mehr Zeit dazu, Führungen zu machen und vom Hof zu erzählen. Deshalb setzen wir die Grenze seit ein paar Jahren bei etwa 400 Gästen», sagt Erich Reusser. «Unser Ziel ist ja auch, den Kontakt zu den Gästen zu pflegen und ihnen einen Einblick in den Alltag auf dem Hof zu ermöglichen.»

Um diese grosse Menge an Gästen kulinarisch zufriedenzustellen, braucht es aber viel Material und noch mehr Vorbereitung. «Ich fange immer schon im Mai oder Juni an das Brot zu backen», sagt Barbara Reusser. «Ich habe einen grossen Ofen, in dem ich Brote und Züpfe aus 10 Kilogramm Mehl backen kann. Diese friere ich dann ein und backe sie am 1. August wieder auf.»

Aber nicht nur das Brot wird von der Bäuerin selber gemacht. «Zwei bis drei Tage vor dem Brunch kochen wir das Fleisch und pasteurisieren die Milch.» Rund 70 Kilogramm Brot und Züpfe, 60 Kilogramm Rösti, 20 Kilogramm Fleisch, 20 Kilogramm Käse, 4 bis 6 Kilogramm Butter, 40 Liter Joghurt, 80 bis 100 Liter Kaffee und 120 Liter Milch werden jedes Jahr von den Gästen konsumiert. «Wir versuchen, möglichst unsere eigenen Produkte anzubieten», sagt sie. Der eigene Hofladen habe vor allem auch durch den Brunch an Beliebtheit gewonnen.

Helfen und Poltern

«Mit den Helfern steht und fällt der Brunch», sagt Barbara Reusser. 30 bis 40 Personen aus der Familie und dem Freundeskreis helfen beim Buure-Zmorge mit. «Viele melden sich gleich für das nächste Jahr an. Das Helferteam ist im Verlauf der Jahre natürlich gewachsen», sagt Reusser. Einige Helfer seien schon in der zweiten oder dritten Generation dabei.

Barbara Reusser erinnert sich besonders gerne an den 1. August vor 2 Jahren. «Wir wurden sehr kurzfristig für einen Poltertag angefragt. Dem Bräutigam wurde nämlich die Aufgabe gestellt, eine Festrede vor unseren Gästen zu halten. Die Helfer haben sofort reagiert und ihm ein Podest gebaut, das sie mit Schweizer Fahnen dekorierten. Die Gäste wurden dann von der Poltergruppe instruiert, den Bräutigam auszubuhen!», erzählt sie. «Der Arme hat aber super reagiert. Das war einfach genial!»

Solche Gäste seien zwar nicht jedes Jahr dabei, die meisten würden sich aber auch in Gruppen anmelden. «Es ist immer eine Herausforderung, genug Platz bereitzuhalten, damit die Gruppen zusammensitzen können», sagt Erich Reusser. Auch viele Familien mit Kindern seien dabei. Er bedauere es ausserdem, dass nicht mehr Bauern­höfe den Brunch am 1. August anbieten würden. «Wir sind meistens gut eine Woche vorher ausgebucht. Es wäre schön, wenn dreimal so viele Höfe mit je 100 bis 120 Gästen mitmachen würden. Der Brunch ist das perfekte Aushängeschild, weil man sich von der besten Seite zeigen kann!» (Berner Zeitung)