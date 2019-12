Adventsmärit war wieder ein voller Erfolg

Preis für Edith De Vries

Christian Schuhmacher begeisterte mit seinem Drehörgeli die Märitbesucher und sorgte für eine schöne Adventsstimmung. In diesem Jahr wurden in der Kirche wieder Krippenfiguren ausgestellt, welche, untermalt von Orgelmusik, bewundert werden konnten und zum Entspannen eingeladen haben.

Die Kinder hatten grossen Spass am Lebkuchenverzieren, Kerzenziehen und beim Rundendrehen auf dem Rösslispiel. In diesem Jahr wurde der schönste Märitstand durch den als Jury amtenden Ornithologischen Verein auserkoren. Die glückliche Siegerin Edith De Vries (Floristik und florale Dekorationen) nahm die Auszeichnung und die Geschenkgutscheine des Kulturvereins erfreut entgegen.

Wieder nutzten einige Aussteller die Gelegenheit, um ihre Einnahmen aus dem Verkauf gemeinnützigen Institutionen zukommen zu lassen wie der Tagesschule und der neuen Kita in Heimberg, Unicef, Kinderhilfswerke in Äthiopien, Brasilien und Indien und das Hilfsprojekt «Licht in Lateinamerika – Hilfe zur Selbsthilfe». (pd)

Der nächste Heimberg-Adventsmärit findet am Freitag, 27. November 2020 statt.