Luftsprünge für alle

Diese Schnitzelgrube ist ein Element des neuen Turnsportzentrums an der Zelgstrasse 95 im Uetendorfer Selve-Areal, gleich bei der ARA Thunersee: Auf rund 900 Quadratmetern gibt es Trampoline, Ringe, Reckstangen, Schwebebalken, Pauschenpferde, Barren und als Herzstück den 144 Quadratmeter grossen Kunstturnschwingboden.

Disziplin und Spass

Seit dem 1. September trainieren in der umgebauten Halle der Immer AG die Mädchen und Knaben von Gym Berner Oberland – die offizielle Eröffnung findet am Samstag, 12. Oktober, von 11 bis 20 Uhr statt. «An diesem Tag wollen wir allen Interessierten zeigen, dass Kunstturnen ein Leistungssport ist, der regelmässiges und diszipliniertes Training voraussetzt», sagt Vereinspräsident Werner Gottier. «Sie sollen aber auch sehen, dass es grossen Spass macht!»

«Hüpfen für Gross und Klein» steht denn auch auf dem Flyer zum Eröffnungsfest. Wer sich in der Garderobe in Sportkleidung stürzt, darf übermorgen die verschiedenen Geräte ausprobieren – in erster Linie die Trampoline mit der Schnitzelgrube, dank deren die jungen Athletinnen und Athleten gefahrlos Sprünge und Landungen üben können.

Dass die Turnerinnen und Turner von Gym Berner Oberland dem Publikum ihr Können präsentieren, versteht sich von selbst. Speziell ist, dass die Zuschauer das Geschehen nicht von der kleinen Tribüne aus verfolgen müssen; sie können direkt daneben stehen, wenn am Reck die Riesenfelge oder am Schwebebalken der Überschlag gezeigt wird. Diese Demonstrationen werden im Abstand von zwei Stunden wiederholt.

Nicht nur Würste und Burger

Um den Besuchern einen Eindruck vom Kunstturnen auf absolutem Spitzenniveau zu bieten, werden die Finals der Weltmeisterschaft in Stuttgart live gezeigt. Weitere Eckpunkte des Eröffnungsfestes sind eine Tombola, Päcklifischen und ferngesteuerte Modelltraktoren.