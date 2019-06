Amstutz will «mit dem Chaos aufräumen»

Die Verkehrssituation rund um die Stadt Thun hat die Sigriswiler Grossrätin Madeleine Amstutz (SVP) dazu bewogen, eine Motion zuhanden des Regierungsrates einzureichen. Die Lage in der Innenstadt habe sich in letzter Zeit «massiv verschlechtert», schreibt Amstutz in ihrem Vorstoss.