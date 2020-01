Angeschossene Frau ist nach wie vor im Spital

Rund um die Schussabgabe vom Samstagmittag in einem Mehrfamilienhaus an der Bürglenstrasse in Thun bleiben viele offene Fragen unbeantwortet – etwa jene zum genauen Tathergang. «Unsere Ermittlungen sind nach wie vor im Gang», erklärte Dominik Jäggi, Mediensprecher der Kantonspolizei, am Montag.