Aktuell ist die Notschlafstelle in Thun an der Allmendstrasse 8 angesiedelt. Dort befindet sich auch die Geschäftsstelle des Vereins Wohnhilfe Thun, der im Gebäude eingemietet ist und der die Notschlafstelle betreibt. Der Verein hat im Frühsommer ein Baugesuch publiziert. Demnach sollen Wohnungen in einer Liegenschaft an der Thunstrasse 54 in Steffisburg zur Notschlafstelle umgenutzt sowie teilbetreutes Wohnen und Büroräumlichkeiten an diesem Standort ermöglicht werden.