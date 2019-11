Auf Linden warten harte Zeiten

295'479 Franken: So gross ist das Defizit, das die Gemeinde Linden im Gesamthaushalt für 2020 budgetiert; der Löwenanteil des Fehlbetrags kommt aus dem allgemeinen, steuerfinanzierten Haushalt. Dort rechnet der Gemeinderat mit einem Minus von 267'304 Franken, wie Gemeinderat Thomas Ramseier in seiner Funktion als Ressortleiter Finanzen am Mittwochabend im Saal der Linde den 48 anwesenden oder 4,8 Prozent aller Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung erläuterte. Ausgaben von 4,96 Millionen Franken stehen im Gesamthaushalt Einnahmen von 4,66 Millionen Franken gegenüber.