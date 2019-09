Auf Pirsch mit der «Schweizer Jägerin»

Was für ein Herbstmorgen! Kein Wölkchen hängt am Himmel über dem Turbachtal oberhalb von Gstaad, die Luft ist kühl und frisch und klar. Perfektes Wanderwetter. Nur gehen Renate König-Fahrni, Bernhard Mösching und Beat Walker an diesem Tag nicht wandern, sondern jagen. Und dafür ist das Wetter nicht ganz optimal. «Leichter Nebel wäre perfekt», sagt Renate König-Fahrni. Im Nebel sei die Sicht auch für die Tiere erschwert – ein Vorteil für die Jäger.