Aus Abwasser wird wieder Badewasser

«Bei uns schwimmt auch mal eine Schlange im Klärbecken.» Bruno Bangerter zeigt auf ein grosses Becken, in welchem langsam braune Wassermassen zirkulieren. Dann folgt sein Blick einem Milan, der über das Gelände der ARA Thunersee in Uetendorf segelt. Das gesamte Konzept der ARA – das steht für Abwasserreinigungsanlage – dient der Umwelt. In blütenreichen Magerwiesen auf dem Gelände summen Bienen und andere Insekten. Die eine oder andere Ringelnatter lauert auf Mäuse oder Frösche und kann sich so ins Klärbecken verirren. «Ein langer Stecken genügt», sagt der Geschäftsführer der ARA. «Die Tiere schlingen sich darum, und wir ziehen sie heraus.»