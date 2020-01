Thuner und Walliser Fussballfans geraten aneinander – 26 Personen angehalten

In der Thuner Innenstadt kam es zu gewaltätigen Auseinandersetzungen zwischen Thun- und Sion-Fans. Quelle: Google Streetview

Im Vorfeld des Fussballspiels zwischen dem FC Thun und dem FC Sion ist es am Sonntagnachmittag in der Innenstadt von Thun zu einer tätlichen Auseinandersetzung der Fangruppierungen gekommen. Die Polizei hielt 26 Beteiligte an.

Im Vorfeld des Fussballspiels wurde gegen 13.45 Uhr eine tätliche Auseinandersetzung zwischen teilweise vermummten Personen im Bereich der Thuner Innenstadt gemeldet, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntagabend mitteilte. Umgehend rückten mehrere Einsatzkräfte in den Bereich Grabengut/Marktgasse aus.