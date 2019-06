Ausgezeichnetes Jahr für Avag

Das Geschäftsjahr 2018 reiht sich nahtlos in die vergangenen, sehr guten Geschäftsjahre der AG für Abfallverwertung (Avag) ein. Das schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung vom Mittwoch in Langnau.

Höchstwerte bei den angelieferten Abfallmengen einerseits, aber auch Rekorderträge aus der Bewirtschaftung der zur fachgerechten Verwertung und Entsorgung angenommenen Mengen und bei der Energieabgabe andererseits sowie ein straffes Kostenmanagement seien die Hauptgründe für diesen Erfolg.