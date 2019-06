Baden in der Thuner Aare: Lebensgefahr!

Es ist nichts weniger als ein Volkssport in Thun: Der sommerliche Sprung von der Bahnhofsbrücke in die Aare. An heissen Tagen springen dutzende bis hunderte Badebegeisterte ins kühle Nass – und schwimmen bis ins Schwäbis-Bad. Doch nicht diesen Tagen: Bei der Bahnhofsbrücke warnen Schilder eindringlich: «Schwimmen in der Aare im Baustellenbereich aufgrund gefährlicher Hindernisse verboten – Lebensgefahr!»