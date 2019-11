Bäume ohne Bewilligung gefällt

Wirklich gerecht, so wie er Gerechtigkeit versteht, fand der Mann den Strafbefehl vom August 2019 nicht, aber er entschied pragmatisch und zog seine Einsprache an der Gerichtsverhandlung am Mittwoch zurück. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern Region Oberland hatte ihn wegen eines Vergehens gegen das Waldgesetz und wegen mehrfacher Übertretung des Baugesetzes schuldig gesprochen. Sie verurteilte ihn zu einer bedingt auf zwei Jahre ausgesprochenen Geldstrafe und wegen der Übertretung des Baugesetzes zu einer Busse von 5000 Franken.