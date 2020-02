Barocke Perlen in der Kirche Scherzligen Die Konzertreihe «Im Rathaus um 4» lädt am kommenden Samstag zu einem barocken Festkonzert ein. Christina Burghagen

Sabine (in Pink) und Tuomas Kaipainen (links) und das St. Petersburger Ensemble Prattica Terza präsentieren übermorgen Samstag erlesene Werke aus dem 17. Jahrhundert. Foto: zvg

Seit 2006 organisiert das Musiker-Ehepaar Kaipainen Klassikfans unter dem Titel «Im Rathaus um 4» jeden ersten Samstag im Monat erlesene Konzerte, zu denen es renommierte Künstlerinnen und Künstler nach Thun bringt. Für das anstehende Barockfest kommt nun das siebenköpfige Kammerorchester Prattica Terza aus St. Petersburg mit seinem virtuosen Können nach Thun, um zusammen mit Sabine und Tuomas Kaipainen zu konzertieren.

Preisgekrönte Musiker

Die Solistinnen und Solisten des Ensembles, alle mit Preisen internationaler Wettbewerbe geehrt, halten sich an die Grundsätze der historisch orientierten oder authentischen Aufführung. Dabei spielen sie mit Instrumenten der Epoche, in der die gespielte Musik geschaffen wurde, oder ihrer exakten Kopien. Prattica Terza präsentiert dem Publikum Programme aus der Musik für Gesang und unter anderen seltenen Instrumenten wie Amur-Viola, Flöten-Traverse, Naturpfeife, Gambe, Barockoboe, Barockfagott, Cembalo und Orgel.

Unter der Leitung des Violinisten Sergei Filchenko erklingen Werke von Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Georg Philipp Telemann und Anton Cajetan Adlgasser.

«La notte» um 16 Uhr

Das Programm bietet das berühmte Brandenburgische Konzert Nr. 4, BWV 1049 von J. S. Bach für Solovioline, zwei Blockflöten, Streicher und Basso continuo. Obwohl das Konzert um 16.15 Uhr beginnt, lassen es sich die Musizierenden nicht nehmen, das Fagott-Konzert «La notte» (die Nacht) von Antonio Vivaldi zu intonieren, in der es Gespenster musikalisch mitreissend bunt treiben.

Weiter erklingt von Anton Cajetan Adlgasser, dem zu Unrecht wenig bekannten Nachfolger Mozarts in Salzburg, das schwärmerische Werk «Salve Regina» für Alt, Fagott, Streicher und Basso continuo. Dem schliesst sich die Ouvertüre A-Dur für Streicher von Georg Philipp Telemann, TWV 55:A1, an.

Den Schluss des Barockkonzerts bildet die berühmte Kantate von Johann Sebastian Bach, Kantate BWV 82, «Ich habe genug», für Mezzosopran, Oboe, Streicher und Basso continuo. Fröhlich endet die Kantate in tänzerischem Dreiachtel-Takt auf den Text «Ich freue mich auf meinen Tod». Das gleiche Programm kam in gleicher Formation im November 2019 in St. Petersburg und im finnischen Espoo zur Aufführung.

----------

«In der Kirche Scherzligen um 4», Barockkonzert «Salve Regina», 1. Februar, Kasse ab 15.15 Uhr, Konzertbeginn 16.15 Uhr, Ensemble Prattica Terza, St. Petersburg, mit historischen Instrumenten. Weitere Infos: www.um4.ch.