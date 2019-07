Baugesuch für Gschwend-Areal liegt öffentlich auf

Die Steffisburgerinnen und Steffisburger haben an der Gemeindeversammlung im September 2016 der Zone mit Planungspflicht zugestimmt. Am 8. Mai wurde das Baugesuch der Gemeinde zur Vorprüfung vorgelegt. Im Rahmen einer öffentlichen Informationsveranstaltung haben die Investoren mit Vertretern der Gemeinde Steffisburg das Projekt der Bevölkerung vorgestellt. Bei der zweiten Auflage der Überbauungsordnung sind keine Einsprachen eingegangen. «Die Grundeigentümerinnen HRS Real Estate AG und Genossenschaft Migros Aare freuen sich nun, das Projekt in die nächste Phase zu bringen», heisst es in der Medienmitteilung weiter.