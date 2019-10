Bedingte Strafe für Betrügerin

Ein Schweizer aus dem Bernbiet, der seit Jahren an einer psychischen Krankheit leidet, wünschte sich, eine Familie zu gründen. Eine thailändische Staatsangehörige, die im Kanton Bern einen Salon betrieb, schien ihm diesen Wunsch erfüllen zu können. In der Folge überwies der Gutgläubige von Februar bis Oktober 2015 viel Geld an die vermeintliche zukünftige Ehefrau und Mutter.