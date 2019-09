Blieb es wirklich bei einer Ohrfeige?

Er zog sie an den Haaren und stiess sie zu Boden. Der Frau gelang es, das Fenster zu öffnen und um Hilfe zu rufen. Nachbarn hörten die Schreie und avisierten die Polizei. Bis die Patrouille eintraf, dauerte es lange Minuten. In dieser Zeit würgte der Mann sein Opfer, bis es diesem schwarz vor Augen wurde. Er schloss die Wohnung ab, damit die Frau keine Chance hatte zu flüchten.

Erst als die Polizisten die Tür aufbrachen, hatte der Spuk ein Ende. Der Mann kam hinter Schloss und Riegel, die Frau für Untersuchungen ins Spital. Dort wurden Würgemale und Punktblutungen an den Augenbindehäuten festgestellt. Das Bild rundeten die Aussagen der Frau ab, die ihren Partner schwer belasteten. Die Sache schien klar.

Der Mann blieb in Sicherheitshaft, bis ihm am Montag vor dem Regionalgericht Oberland in Thun der Prozess gemacht wurde. Gefährdung des Lebens und Freiheitsberaubung wurden ihm angelastet. Die Staatsanwältin forderte eine bedingte Freiheitsstrafe von 24 Monaten, verbunden mit einem Landesverweis für sieben Jahre. Für sie war die Sache sonnenklar. Doch plötzlich war alles anders. Aber eins nach dem anderen.

Unerwartete Wendung

Der 46-jährige Iraker war vor vier Jahren mit seinem mutmasslichen Opfer in die Schweiz geflüchtet. Vorher hatte er unter anderem für die amerikanischen Truppen im Kriegsgebiet Übersetzungsdienste geleistet. Die Beziehung hatte Höhen und Tiefen. Es kam immer wieder zu Streit. Auch in der gemeinsamen Wohnung in einer Gemeinde im Westen von Thun.

Auffällig war der Mann aber sonst nicht. Er war in Beschäftigungsprogrammen engagiert, solange sein Status nicht geklärt war. Als er dann definitiv aufgenommen wurde, bemühte er sich um eine Arbeit. Er hatte einen Job in Aussicht, als es zum verhängnisvollen Vorfall kam. Es tue im leid, was passiert sei, sagte er vor Gericht. Er liebe seine Partnerin nach wie vor, leide tagtäglich an der Situation. Die Vorkommnisse in der Wohnung hatte er aber anders als die Staatsanwältin wahrgenommen.