Brienzer Lernender stellt exotischen Beruf vor

An der Verleihung des vierten Nationalen Bildungspreises in Biel sprach Elias Graf, ein Lernender der Geigenbauschule Brienz, über seine exotische Ausbildung. «Ich bin musikalisch und habe schon immer gerne mit den Händen gearbeitet», sagte Graf gemäss Communiqué am Podiumsgespräch zu seiner Berufswahl.