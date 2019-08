Casting für den Weihnachtsbaum

Bewerben bis 15. September

Die Lichter am Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz werden am 15. November wieder offiziell eingeschaltet. Die Tanne fehlt derzeit aber noch. Unter der Leitung des IGT-Vorstandsmitglieds Patrick Haldemann findet das Casting für die schönste Tanne statt. Interessierte können sich mit dem Foto ihres Tannenbaumes per Mail an igt@thuncity.ch bewerben. Eine Jury wird den schönsten 10 bis 12 Meter hohen offiziellen Weihnachtsbaum bis zum 15. September aussuchen. Die Kosten für die Fällung des Baumes durch Profis sowie für Transport und Weihnachtsbeleuchtung trägt die IGT. «Unser Ziel ist es erneut, den schönsten Weihnachtsbaum weit und breit auf dem Thuner Rathausplatz präsentieren zu können», schreibt die IGT.