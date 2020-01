Chinesische Touristen kaufen Schutzmasken-Bestände leer

Städte in China, die abgeriegelt sind, Sportanlässe in diversen Ländern, die möglicherweise abgesagt werden müssen, Schutzmasken in der Schweiz, die ausverkauft sind: Das Coronavirus ist derzeit weltweit ein tägliches Thema – so auch im Berner Oberland. «Innerhalb einer Woche ­haben wir keine Schutzmasken mehr und können auch keine mehr nachbestellen», sagt zum Beispiel Erich Gubler von der Schloss-Apotheke in Thun auf Anfrage.