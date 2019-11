Das letzte Snowpenair ist ausverkauft

Die 23. Ausgabe des Snowpenairs findet am Wochenende vom 4. und 5. Mai statt. Am Samstag eröffnet mit den Crazy Mofos eine Oberländer Band das Snowpenair. «Danach heizen die Schweizer Publikumsmagnete Stefanie Heinzmann und Patent Ochsner dem Publikum auf der Scheidegg ein», heisst es in der Mitteilung.

Patent Ochsner sorgte bereits 2016 auf der Kleinen Scheidegg für Stimmung; für Stefanie Heinzmann wird es eine Premiere am Snowpenair – ebenso wie für Sunrise Avenue: «mit den finnischen Poprock-Superstars spielt am Samstag ein internationaler Top Act», freuen sich die Jungfraubahnen auf Sunrise Avenues Auftritt.

Helene Fischer am Sonntag

Der Sonntag verspreche ein ebenso attraktives Line-up: «Helene Fischer als eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Künstlerinnen aller Zeiten setzt der finalen Ausgabe des Snowpenair die Krone auf.»

Francine Jordi wird nicht nur als Moderatorin zum Mikrofon greifen, sondern auch als Sängerin auf der Bühne stehen. Mit den Bermudas aus Wilderswil macht auch am Sonntag eine einheimische Band den Auftakt.