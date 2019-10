Fingerspitzengefühl war vonnöten, um den 7-Tonnen-Koloss in Millimeterarbeit auf den rechten Weg zu bringen. Dieser landete am Mittwoch Vormittag, obwohl auf Perron 1 am Bahnhof Spiez gelegen, nicht auf einem Zugwaggon, sondern auf einem Tieflader mit deutschen Kennzeichen.