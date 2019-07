Den erkrankten Soldaten geht es besser – Quarantäne aufgehoben

Die Angehörigen der Rekrutenschule werden weiterhin medizinisch betreut und vom Psychologisch-Pädagogischen Dienst der Armee unterstützt. Das Lebensmittelhygieneinspektorat der Armee sowie die Militärjustiz haben Untersuchungen aufgenommen.

Von den Magen-Darm-Beschwerden waren Armeeangehörige vom Offizier bis zum Rekruten betroffen. Sie litten ab Donnerstagnachmittag teilweise an heftigem Erbrechen und Durchfall und waren zur medizinischen Betreuung in zivile Spitäler und in militärärztliche Einrichtungen gebracht worden.

Vermutet wird, dass die Soldaten von einer Lebensmittelvergiftung betroffen waren. Zu Mittag habe es kaltes Pouletfleisch gegeben, erzählte ein Rekrut dem Portal 20min.ch. Der junge Mann vermutet, dass dies der Auslöser war.