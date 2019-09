Der forsche Kleine

Ersetzt wird Thomann durch Hans-Roland Meyer, der ihm vergangene Saison noch als Assistenz zur Seite stand. Meyer spricht von einem Traum, der in Erfüllung geht. Der 33-Jährige aus Gunten spielte einst beim UHC Thun. Mehrere Saisons war er mit dem Fanionteam in der NLB, ehe er seine Spielerkarriere im Alter von 25 Jahren wegen mehrerer Knieverletzungen beenden musste.

Für ihn war klar, dass er dieser Sportart nicht den Rücken kehren will. So stieg er ins Trainerbusiness ein. Nach seinen Anfängen bei den U-16-Junioren des UHC Thun landete er bei der U-21 von Floorball Köniz. Unter Headcoach René Berliat, Meyers Traineridol, habe er viel gelernt. «Bei ihm habe ich meine Lehre zum Trainer abgeschlossen», meint Meyer. Letztes Jahr folgte dann der Aufstieg in die NLA, erst als Assistent, jetzt also als Headcoach.

Ein junges Team

Thomanns Rücktritt nach dem gewonnenen Alles-oder-nichts-Spiel gegen Unihockey Basel Regio kam auch für den Verein überraschend. «Dank der Unterstützung meiner Familie war für mich klar, dass ich die Jungs nicht im Stich lassen kann», sagt Meyer. So bewarb er sich beim Vereinspräsidenten Rolf Bolliger für das Amt des Trainers und übernahm Anfang Mai das Team.

Er wirkt gelassen, und trotzdem ist er angespannt. Kein Wunder, denn morgen (19 Uhr, MUR-Halle) startet er mit seinem Team gegen Chur in die neue Meisterschaftssaison, am Sonntag steht bereits das Cupspiel gegen das NLB-Team Sargans an. Für Meyer wird es zuerst ein Experimentieren. Wie viele andere stellt er sich die Frage: Wo steht der UHC Thun wirklich?

Meyer sieht in den vielen Wechseln nicht unbedingt das Negative. «Vielleicht ist es ja gerade der richtige Zeitpunkt für den Umbruch.» Bereits letztes Jahr war der UHC Thun jung aufgestellt, für die neue Saison weist das Team einen Altersdurchschnitt von 22½ Jahren auf. Meyer verlangt von den Jungen, dass sie Verantwortung übernehmen. «Sie können jetzt über sich hinauswachsen, denn jetzt können sie sich beispielsweise nicht mehr hinter einem Jonas Wettstein verstecken», meint der neue Headcoach.