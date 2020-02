Der Hirsmontag wird weiblich

Über Langeweile kann sich die junge Frau in diesen Tagen nicht beklagen. Die Präsidentin der Hirsmontagsgesellschaft Amsoldingen hat alle Hände voll zu tun mit der Organisation des Anlasses, der alle zehn Jahre stattfindet.

Am Samstag ging der erste Akt über die Bühne, die traditionelle Versteigerung einer Tanne. Diese wurde von der Burgergemeinde Amsoldingen gespendet und von einigen Einheimischen für 4600 Franken ersteigert. Der Erlös fliesst in die Vereinskasse und wird für das Fest aufgewendet, das am 29. Februar stattfindet. An diesem Tag werden die kostümierten und ledigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer verkleidet und mit der Tanne im Schlepptau durch die Gegend ziehen.