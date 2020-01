Der Hofladen in Oberstocken braucht noch eine Bewilligung

Für den Hofladen, der Anfang Jahr im vormaligen Milchhüsli in Oberstocken seine Türe öffnete, wurde jetzt nachträglich noch ein Gesuch zur Umnutzung in einen Verkaufsladen für regionale Produkte gestellt. So der Wortlaut in der Publikation im Amtsanzeiger, welche die Gemeinde Stocken-Höfen veranlasst hat. Grund dafür ist nach Angabe von Gemeindepräsident Andreas Stauffiger eine «wesentliche Erweiterung der Nutzung» des Lokals, das einst als Milchsammelstelle diente. Später wollte es die Gemeinde erwerben. Nachdem das Referendum dagegen erfolgreich war, wurde die Immobilie von der Burgergemeinde Oberstocken übernommen und umgebaut.