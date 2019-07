Der Meilenstein auf dem beruflichen Weg

«Damit seid ihr nicht fertig, aber es ist ein Meilenstein und bietet euch die Möglichkeit einen eigenen beruflichen Weg zu gestalten», begrüsste Peter von Allmen, Abteilungsleiter Berufsmaturität, die 152 erfolgreichen Kandidatinnen und Kandidaten sowie gegen 400 Gäste im Burgsaal. Den besten Abschluss im Maturitätszeugnis BM2 TALS schaffte Elio von Grünigen mit 5,7 in Architektur, Nick Leuthold erzielte eine 5,5 in Chemie. In GESO erreichte Sara Bieri eine 5,5 in Gesundheit und Romina Wyss 5,4 im Kaufmännischen.

Die BM1 TALS hatte mit genau ausgerechneten Noten von 5,328 gleich vier Erstplatzierte: Stefan Bartsch, Lara Danese, Nicola Stucki und Lars Zobrist. Von der stellvertretenden Abteilungsleiterin Nicole Schäfer via zuständige Lehrpersonen erhielten die Erfolgreichen ihre Zeugnisse. Vor 22 Jahren hatte Urs Fischer sein Maturitätszeugnis in Thun entgegengenommen.

Als Gastreferent erklärte er, anhand seines Werdegangs, wie eine solche Ausbildung den Weg prägen kann. Mit Freude erzählte er, wie er in das Gestaltungskonzept und die landschaftsschonende Sanierung der Sustenstrasse eingebunden wurde, und half, ein Kunstwerk in alpiner Landschaft zu schaffen. Für heitere Intermezzi sorgten die Band Threeamisu Extended und Slam-Poet Remo Rickenbacher.

Klasse BM1 2015a:

Stefan Michael Bartsch, Thun; Lukas Burkhalter, Meiringen; Damian Cadusch, Münsingen; Lara Maeva Danese, Thun; Cedric Sacha Fuchs, Brienz BE; Michael Nicolas Häberli, Rosshäusern; Dario Manuel Inniger, Adelboden; Joel Künzli, Thun; Josia Langhart, Steffisburg; Dominik Maurer, Oppligen; Fabio Rieder, Uetendorf; Adrian Steiner, Leissigen; Simon Stoll, Spiez; Alan Strickler, Spiez; Sujivan Suresh, Thun; Sebastian von Allmen, Bönigen b. Interlaken; Jonas von Weissenfluh, Guttannen; Timothy Wülser, Thun; Jana Agoulif, Matten b. Interlaken; Dominik Hählen, Thun; Martina Josi, Adelboden;

Klasse BM1 2015b:

Felix Ambühl, Steffisburg; Cédric Joël Amiet, Thun; Elia Andrea Bärni, Thun; Jana Baumann, Mirchel; Flavio Büschlen, Spiez; Tim Marc Hebeisen, Ostermundigen; Joël Linder, Thun; Lukas Matti, St. Stephan; Nils Stefan Mosimann, Unterseen; Micha Schafer, Villars-sur-Glâne; Lukas Schnyder, Raron; Nicola Stucki, Brenzikofen; Jannis Noé Tanner, Heiligenschwendi; Patric Hermes Thöni, Brienz BE; Kai Uffelmann, Matten b. Interlaken; Marc Pascal Widmer, Brienz BE; Lars Zobrist, Beatenberg;

BM2 2018a:

Kilian Brantschen, Spiez; Leander Brügger, Boltigen; Sandro Bühlmann, Herbligen; Jordy Sören Calvo de la Puente, Bönigen b. Interlaken; Jens Gerber, Thun; Roman Hadorn, Thun; Ernest Alexander Kasper, Spiez; Silvan Knöri, Boltigen; Kaspar Moor, Hasliberg Wasserwendi; Marietta Oppliger, Madiswil; Tenison Peterson, Unterseen; Cédric Pohle, Steffisburg; Tom Reichenbach, Fahrni b. Thun; Janick Roth, Trubschachen; Nicola Schärz, Reichenbach im Kandertal; Philipp Scheich, Thun; Fabian Schmid, Thun; Martin Seiler, Bönigen b. Interlaken; Ramon Sommer, Oberdiessbach; Nando Spiess, Adelboden; Simon Thurnherr, Oberwil im Simmental; Andrina Lisa Wälti, Eriz; Simon Widmer, Thun;

Klasse BM2 2018b:

Mattia Bärtschi, Heimberg; Luca Berger, Uebeschi; Noel Girard, Uttigen; Dominic Grünig, Gadmen; Alexander Heim, Grindelwald; Till Heusser, Oberhofen am Thunersee; Nick Leuthold, Wilderswil; Aaron Meier, Steffisburg; Raphael Meireles Teixeira, Grosshöchstetten; Yannik Meyer, Faulensee; Loïc Pourrat, Frutigen; Patrik Reber, Thierachern; Manuel Reichenbach, Schönried; Timo Rohrbach, Steffisburg; Livio Steiner, Heimberg; Romy Streit, Thun; Olivia Studer, Thun; Rouven Oliver Tschanz, Thun; Timon von Allmen, Uetendorf; Elio von Grünigen, Schönried; Yves Waber, Oppligen; Lars Wagner, Gwatt (Thun); Philipp Wüthrich, Steffisburg; Klasse BM2 2018c: Rina Aeschlimann, Niederstocken; Daniel Allemann, Zwieselberg; Deborah Bühler, Steffisburg; Raphael Burkhalter, Gwatt (Thun); Jasmine Colijn, Aeschi b. Spiez; Shahilla Fazal, Unterseen; Maide Fuga, Thun; Flurin Gächter, Spiez; Severin Gerber, Hilterfingen; Benjamin Luca Goerler, Frutigen; Timo Kölle, Thun; Danael Leiser, Steffisburg; Sebastian Ogi, Frutigen; Michel Reber, Uetendorf; Dominic Rupp, Gunten; David Simon Segessenmann, Unterseen; Basil Spring, Oberhofen am Thunersee; Marco Staub, Steffisburg; Remo Zaugg, Heimberg;

Klasse BM2 2018g:

Tobias Bauer, Thun; Sara Zoe Bieri, Thun; Joël Vincent Blanc, Heimberg; Axhere Colaku, Steffisburg; Kim Virginie Fischer, Belpberg; Jannic Hostettler, Thun; Sarah Kübli, Thun; Lucian Pulfer, Steffisburg; Danja Ritschard, Wichtrach; Chantal Rösti, St. Stephan; Franziska Rubi, St. Stephan; Andrea Rufener, Zweisimmen; Doris Stäger, Rüeggisberg; Pascale Stöckli, Rümligen; Camil von Allmen, Uetendorf; Denise Wälchli, Wichtrach; Michael Ziltener, Steffisburg;

Klasse BM2 2018h:

Cédric Beutler, Wimmis; Patrizia Brügger, Erlenbach im Simmental; Larissa Dubach, Diemtigen; Senija Hamzic, Interlaken; Corina Hiltbrunner, Ostermundigen; Andrea Hüttinger, Thun; Loris Lira, Steffisburg; Gilles Lüthi, Brenzikofen; Céline Mühlheim, Leissigen; Jérémy Muloko, Hünibach; Timo Scherwey, Wattenwil; Regina Stucki, Horboden; Tanja von Allmen, Wilderswil; Matthias Wenger, Wimmis; Janine Wüthrich, Thun;

Klasse BM2 2018i:

Dario Barben, Spiez; Elina Calaresu, Thun; Márea Lúcia Duarte Ramos, Interlaken; Dario Grossenbacher, Adelboden; Nino Gruber, Thun; Salome Hefti, Zweisimmen; Michelle Keller, Steffisburg; Mara König, Gerzensee; Carmen Kühni, Signau; Silas Julian Maurer, Spiez; Céline Perret, Konolfingen; Anja Rubin, Frutigen; Raphael Schär, Burgdorf; Rammiya Thirumalmarukan, Wichtrach; Enesa Tucic, Adelboden; Samuel Von Känel, Scharnachtal; Romina Wyss, Eggiwil; (vhh)