Der Wirtschaftsmotor brummt leiser

Arbeitsplatzzahl stagniert

Eine gewisse Stagnation ist auch in Sachen Arbeitsplätze auszumachen. So vermelden die Umfrageteilnehmer insgesamt zwar eine Zunahmen von 69 Arbeitsplätzen. Abgebaut wurden in diesem Jahr indes 52 Stellen.

«Wir dürfen nicht erwarten, dass im grossen Stil Arbeitsplätze geschaffen werden.»Reto Heiz, Präsident Wirtschaft Thun-Oberland

Ähnlich sehen die Prognosen für das kommende Jahr aus. Es wird insgesamt mit einem Plus von rund 51 neuen Stellen und einem Abbau von 44 Arbeitsplätzen gerechnet. «Wir dürfen nicht erwarten, dass im grossen Stil Arbeitsplätze geschaffen werden», resümierte Reto Heinz.

Die Präsentation der Umfrage zeigte ebenfalls die Situation rund um die Lehrstellen in der Region auf. Zwar bilden die befragten Unternehmen 2019 insgesamt 423 Lernende aus. «23 Lehrstellen konnten allerdings nicht besetzt werden», so Reto Heiz weiter. Die Unternehmen äusserten sich auch über die für sie wichtigsten Standortfaktoren. Dabei stellte sich heraus, dass die Steuerbelastung einen Sprung an die Spitze gemacht hat, vor Erreichbarkeit und ­Verkehr.

Talk zu Zusammenarbeit

Der Anlass wurde von einer Talkrunde umrahmt. Jungunternehmer diskutierten zum Thema «Zusammenarbeit mit den Behörden». Um die Region weiter zu stärken, sei es wichtig, dass Behörden und Unternehmen stärker zusammenarbeiten und am gleichen Strick ziehen, so das Credo.