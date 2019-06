«Dezentral heisst nicht ohne Zentrale»

Das Gebäude, in dem die Nex­plore AG in der C.-F.-L.-Lohner-Strasse in Thun eingemietet ist, strahlt alles andere aus als Innovation; gebaut wohl in den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts, mit eingemieteten Firmen unterschiedlichster Couleur und von Hand aufgeklebten Firmennamen am Eingang und im Aufzug.