Die 60. OHA startete ziemlich heiss

Es war heiss, als am Freitagmittag die Eröffnungsgäste über den ausgerollten roten Teppich schritten. Zum Start der 60. Oberländischen Herbstausstellung (OHA) in Thun hatten sich die Messemacher etwas Besonderes einfallen lassen: Erstmals durften die geladenen Gäste aus regionaler Politik und Wirtschaft die Eröffnungszeremonie sitzend in einer Art Konzertbestuhlung geniessen.