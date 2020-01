Die Fantasy fährt mit

Zunächst mal: Meine Skier sind gerüstet. Langlauf (LL) – klassisch sogar frisch eingedeckt – wie alpin. Was den Latten fehlt, ist die Einsatzzeit. Und mir geht die Lust ab, dorthin zu fahren, wo im wenigen Schnee alle fahren wollen. Anstehen über die Feiertage ist nicht mein Ding. Ab Mitte Januar gemütlich die Kurven ziehen schon eher.

Für LL wäre immerhin eine Zugfahrt ins Goms reizvoll. Dort soll es seit Ende November Schnee in Hülle und Fülle haben. Ich überlegs mir noch. Denn meine Favoriten heissen Kandersteg und Aeschiried. Aber ja, wenn es die Höhe von Sunnbüel sein soll, muss ich halt noch warten. Oder aufs Sparenmoos setzen, wie mir eine Gewissensstimme aus dem Obersimmental zurufen wird.

Wer das Skaten oder das Carven aufschiebt, kann sich auch sonst bewegen. Wie wärs mit einem Gang in den Konzertsaal? Oder ins Theater? Das nächste Kino katapultiert in die Movieworld. Den Geist über ein Buch zu steuern, heisst auch abheben. Zumindest in der Fantasie und der Fantasy. Die sollten wir wieder mehr brauchen.

Das Gute dabei: Wer sich geistig bewegt und bei Kulturgenüssen reingibt, tut was für seine Gesundheit, die Glücksausschüttung und – ja: lebt länger. Das hat eine Studie ergeben, die kürzlich auch in dieser Zeitung zu lesen war. Entspannen macht froh. Das ist auch ein Grund, das Glas zu heben. Und auf die verkürzten Warteschlangen zu hoffen. Damit die Einsatzzeit meiner Skier dann doch noch beginnen kann.