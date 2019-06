«Die guten Werte des Hip-Hops vermitteln»

Und: «Jeden Donnerstag gibt es zusätzlich das ‹Community Open Practice›, das im Gegensatz zum gewöhnlichen ‹Open Practice› kostenlos angeboten wird. So möchten wir den Leuten eine Plattform geben, die sie nutzen können, um sich gegenseitig auszutauschen. Schliesslich ist es eine super Möglichkeit, anderen Leuten die guten Werte des Hip-Hops zu vermitteln, denn vielfach wird Hip-Hop noch immer mit Negativem assoziiert.»

Auch ausserhalb könne man die Showgruppen von The Yard bewundern: «Am diesjährigen Open Air Thun werden wir auftreten. Ausserdem nahmen wir letztes Jahr an den Freestyle Roots in der Nähe des Panorama-Centers in Thun teil, und auch dieses Jahr werden wir mit dabei sein», sagt Lannutti.

www.theyardthun.ch

Arbër Shala (25) wohnt in Thun, studiert an der PH Bern und mag Fussball, Salsa, Unihockey, Sprachen, Kunst.