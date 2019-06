Die Jugendreporter zieht es weiter

Noch freie Plätze

«Jetzt müssen wir eine Strategie entwickeln und festlegen, wie es weitergehen soll», sagt Müller. Offen ist noch, ob der Verein weiterhin an einem Standort Jugendreporter ausbildet und an Externe «ausleiht» oder ob die Projektwoche in Gemeinden und Institutionen durchgeführt wird, damit diese ihre eigenen Jugendreporter ausbilden können. «Eine Möglichkeit wäre auch, ein Konzept zu entwickeln und dieses anderen Schweizer Städten anzubieten», sagt Müller.

Doch um weiterzuwachsen, brauche es mehr Ressourcen: mehr Geld, mehr Personal. Aktuell ist der Verein im Austausch mit nationalen Stiftungen, zudem bestehen Kontakte zum Medieninstitut des Verbandes Schweizer Medien. «Nationale Unterstützung wäre sehr hilfreich für uns.» Sobald klar sei, wohin es mit dem Verein gehen solle, würden auch Mitglieder angeworben, sagt Müller.

Die Projektleitung der Jugendreporter-Sommerkurse im Rahmen des Ferienpasses, die nach wie vor angeboten werden, hat sie an Sarah Foken und Lukas Boss – beide studieren an der Uni Bern – abgegeben. Noch sind in den Kursen Plätze verfügbar. Anmelden können sich Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren auf www.thunerferienpass.ch. Ausgebildete Jureps haben die Möglichkeit, das ganze Jahr über gegen Entlöhnung Einsätze zu leisten.