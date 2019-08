Die Notschlafstelle zieht nicht ins Wohnquartier

Der Verein Wohnhilfe Region Thun hat genug. Er zieht nicht nach Steffisburg. Am Montag hat der Vereinsvorstand mitgeteilt, dass er das entsprechende Baugesuch zurückgezogen hat.

Im Juli war bekannt geworden, dass der Verein in Betracht zieht, mit all seinen Angeboten – dazu gehören die Notschlafstelle, das teilbetreute und begleitete Wohnen sowie die Verwaltung der Wohnhilfe Thun mit den Büros der Wohnungsvermittlung – an die Thunstrasse 54 in Steffisburg umzuziehen.