Die Rabattschlacht hat Thun erreicht

«Wir machen wohl oder übel mit», sagt Bernhard Schaufelberger, Inhaber des gleichnamigen Warenhauses in der Thuner Innenstadt. Und er fügt gleich an: «Es ist das erste Mal, dass wir mit speziellen Aktionen dabei sind.» Angesprochen ist der Black Friday, der am Freitag weltweit Millionen von Schnäppchenjägern in die Geschäfte locken wird. Wie genau das Unternehmen den Shoppingevent zelebrieren wird, gibt Bernhard Schaufelberger nicht preis. Nur so viel: «Wir werden ein paar tolle Angebote mit Überraschungseffekt bereitstellen.» Klar jedenfalls ist: Die Rabattschlacht in Thun ist lanciert.