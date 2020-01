Die Stadt fällt 20 kranke Bäume

Dieser Ahorn und die dahinter liegende Kastanie beim Thunerhof sind zwei der rund 20 Bäume, welche die Stadt demnächst fällt. Im Hintergrund links ist die Scherzligschleuse zu sehen. Foto: Gabriel Berger

Ab kommendem Montag ist es wieder so weit: Wie üblich in der kalten Jahreszeit führt das Team von Stadtgrün des städtischen Tiefbauamts die jährliche Baumpflege entlang der Strassen, in den Parkanlagen und bei Verwaltungsbauten durch. «In diesem Jahr sind die Gebiete Lerchenfeld, Pestalozzi, Allmendingen, Länggasse und Hohmad an der Reihe», teilte die Stadt am Freitag mit. Ziel der Arbeiten sei, in den Park-, Schul- und Verkehrsanlagen einen gesunden Baumbestand sicherzustellen und damit auch die Sicherheit von Personen gewährleisten zu können.