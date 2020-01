Die Stadt will ihr Verwaltungsgebäude erweitern

Die Stadt Thun will für 8,4 Millionen Franken ihr Verwaltungsgebäude an der Industriestrasse 2 erweitern. Am 24. Januar befindet der Stadtrat über das Geschäft. Am 17. Mai entscheidet das Volk.

Wie Thuns Präsidialdirektion am Mittwoch mitteilte, braucht die Stadtverwaltung aufgrund des Wachstums der Stadt Thun mehr Platz. Die Bevölkerungszahl wachse kontinuierlich. Zudem übertrügen Bund und Kanton den Gemeinden immer mehr Aufgaben.

78 neue Arbeitsplätze sollen im Erweiterungsbau an der Industriestrasse 2 entstehen. Ist er gebaut, will die Stadt Thun zwei kleinere Aussenstandorte – das sogenannte Bärfussgebäude und das Chalet an der Hofstettenstrasse – aufgeben. Noch drei Standorte wird die Verwaltung danach aufweisen.