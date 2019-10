«Die Strättliglinde ist nicht mehr.» Am 8. Oktober 1969 berichtete das «Thuner Tagblatt», dass für die auf über zweihundert Jahre geschätzte Linde an der Thuner Schulstrasse tags zuvor die letzte Stunde geschlagen habe. «Das Wahrzeichen des Dürrenastquartiers musste gefällt werden, da der Baumstamm komplett verfault und teilweise schon hohl war, also eine Gefahr für die Umgebung bildete», hiess es.