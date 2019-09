Die Zauberer täuschen und faszinieren

Cédric Dreier legt vier Jasskarten offen auf den Tisch. Es sind die vier höchsten Karten im Spiel. Der 16-jährige Gymnasiast aus Schalunen zeigt an der OHA auf dem Expoareal in Thun wie von Geisterhand gesteuert ein Kunststück. «Es ist ganz einfach», sagt er in die Runde, währenddessen er weitere Karten ausspielt und sich die Umstehenden fragend in die Augen blicken.