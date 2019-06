Die zweite Generation übernimmtden «Niesenblick»

Als ihre drei Kinder flügge geworden waren, entschied sich das Ehepaar Elisabeth und Paul Wenger für einen Ausbau ihres für sie zu gross gewordenen Einfamilienhauses. Sie bauten im Obergeschoss zwei Mietwohnungen ein.

Elisabeth Wenger bildete sich zur Pflegehelferin aus. Daraus entstand die Idee für die Umwandlung in ein Betagten- und Altersheim – zu Beginn mit sechs Betten. Heute umfasst das Angebot durch An- und Ausbau neun Einbett- und zwei Doppelzimmer für Ehepaare. Das Heim ist von Kanton und Krankenkassen bewilligt und anerkannt. Seit 2001 ist es eine Familien-AG.

«Mehr Heimat als Heim»

«Wir wollen für die Bewohner mehr Heimat als Heim sein», ist die Philosophie. Ein Besuch vor Ort bestätigt das. Hier sitzt eine ältere Dame und strickt an einer Socke, dort liest eine andere in der Tageszeitung, und auf einem Sofa plaudern zwei Männer miteinander. Es scheint wie eine betreute Wohngemeinschaft. Dafür sorgen insgesamt 16 Teilzeitangestellte (20 bis 90 Prozent).

Die Töchter übernehmen

Die Eltern Wenger haben sich zurückgezogen. Jetzt übernehmen die Töchter Barbara Stucki-Wenger und Daniela Keller-Wenger das Ruder in zweiter Generation. «Wir wollen den Familienbetrieb erhalten und im Sinn und Geist der Gründer weiterführen», begründet Stucki-Wenger gegenüber dieser Zeitung. «Unser Ziel: Den Bewohnern einen angenehmen Lebensabend in familiärer Atmosphäre gewährleisten und gute Arbeitsplätze erhalten.»

Ab August übernimmt Kurt Bärenfaller die Leitung Pflege und Betreuung. Die Verpflegung wird weiterhin vom nahen Altersheim Schärmehof bezogen, und die Grosswäsche erledigt das Heim Allmendgut.

Die AG will den «Niesenblick» etappenweise sanieren und auf Vordermann bringen. So werden etwa im ganzen Haus ein einheitlicher Boden verlegt, weitere zwei Nasszellen in die Zimmer integriert und die Küche ersetzt. Die Neuorientierung wurde mit einem gemeinsamen Sommerfest eingeläutet.