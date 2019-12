Dominik Blatti und Christian Haueter wurden gewählt

Das Budget 2020 und das Wahlgeschäft waren am Montag die Schwerpunkte an der Gemeindeversammlung in Oberwil. Im Schulhaus sah sich Gemeindepräsident Michael Blatti einem Viertel der Stimmberechtigten gegenüber. Ein besonderer Gruss galt dem neuen Nationalrat Andreas Gafner und den vier Jungbürgern. Zu seinen Erlebnissen am ersten Tag im Bundesparlament musste Gafner anschliessend zahlreichen Interessierten Rede und Antwort stehen.