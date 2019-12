1935 in Bern geboren, verbrachte Martin Stucki einen Grossteil seiner Kinder- und Jugendjahre in Thun. Schon damals griff er, wenn immer möglich, zu Pinsel und Farbe und gestaltete bemerkenswerte Kunstwerke. Aber in den folgenden Jahren fand er kaum noch Zeit, seinem Hobby zu frönen.