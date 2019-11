Ein Nachkredit, der auf den Magen schlug

Der Abend in Oberhofen begann noch entspannt. Gemeindeprä­sident Philippe Tobler (SVP) war zum Flachsen aufgelegt. «Der grosse Aufmarsch freut mich. Schliesslich haben wir harte TV-Konkurrenz mit der Schweizer Nationalmannschaft und dem Bachelor.» Tatsächlich fanden sich am Montag 128 Bürger in der Riderbachhalle ein. Das sind zwar nicht annähernd so viele wie bei den teils historischen Versammlungen in der jüngeren Vergangenheit, aber trotzdem es war eine immer noch stattliche Anzahl. Als danach die Stimmenzähler bestimmt wurden, scherzte Tobler weiter: «Viele politische Karrieren haben als Stimmenzähler begonnen.» Das Eis, wenn es denn welches gab, war ge­brochen.