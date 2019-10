Es wott es Froueli z’Märit gah

Warum nicht einen politisch und pädagogisch völlig indiskutablen Spielzeugrevolver – oder spielen die Jungs heute etwa nicht mehr Cowboys und Indianer? Ein Augenrollen ist die einzige Antwort, die er erhält. Am liebsten würde die Liebste das alte Rösslispiel kaufen, das so liebevoll zurechtgemacht ist, dass sie aus dem Staunen gar nicht mehr herauskommt. Dieser Plan wird aber wegen dem Preis und dem Transport nicht weiter verfolgt. Zudem würden die Wilh. Bruder Söhne aus Waldkirch dieses Bijou wohl kaum verkaufen.

Man verbannt den Neveu und seinen Geburtstag in die Zwischenablage des Gehirns und verfolgt den zweiten Punkt auf der To-Do-Liste. Damit geht es weiter zum Stand mit den wunderbaren Seifen aus der Provence, die in Geruch, Farbe und Form so vielfältig sind, dass die Wahl eine Qual ist. Die grüne Zitronenseife sticht die gelbe Zitronenseife aus, und ihr zur Seite gesellen sich Sandelholz und Marine. Letztere riecht aber nicht etwa nach Fisch und – hoffentlich! – auch nicht nach Mme Le Pen.

Die Tücher des Glücks

Was für einen Alkoholiker der Schnapsladen, ist der Halstuchstand für des Reporters Liebste. Ein anderes Paar steht bereits da: Sie aht und oht in heller Verzückung, was ihm ein «Du hast doch schon genug Halstücher» entlockt. Anfänger, schiesst es dem Reporter und Ehefrauenversteher durch den Kopf. Schuhfrauen haben nie genug Schuhe, Halstuchfrauen nie genug Halstücher. Ist einfach so, komm damit klar, Kamerad! Ein super-edles Seidenteil gesellt sich zu Gartenschere und Seifen, hinzu kommen später Leckereien aus der Welt des Zuckers.

Frau hat Halstuch, Frau ist glücklich und wird sich den ersten Mittwoch im Oktober künftig in ihrer Agenda rot anstreichen. Wie die rund 10'000 Personen, die jedes Jahr durch die Stände flanieren, weiss nun auch sie: Der Wattenwilmärit fägt, auch wenn man nicht immer findet, was man zu suchen hofft. Wie wärs übrigens mit einem Paar pädagogisch wertvoller Socken aus artgerecht aufgezogener Baumwolle für den Neveu?