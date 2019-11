Fit mit Briefen auf englisch

Gestürzt ist sie auch schon, aber ohne schwerwiegende Folgen. Mit der Notfall-Uhr am Handgelenk kann sie jetzt ein Signal an liebe Nachbarn senden. Von der Ausbildung als Damenschneiderin ist ihr der Sinn für Farbkombinationen geblieben, sie zieht sich gern passend an und mag kräftigere Farben zu den weissen Haaren.

Als Tipp, wie man mit so wenig Falten 100-jährig wird, holt sie schnell im Bad die Gesichtscreme mit Ringelblumen und Sanddornöl, die es bei Otto für nur fünf Franken gibt.

Man fühlt sich wohl bei Rosa Meier. Etliche kleine Papierberge fallen auf, denn sie liest und schreibt. Sie hat viele Brieffreundschaften im englischen Sprachbereich, vor allem auch in Australien. Sie reiste sieben Mal für einen längeren Aufenthalt dorthin.

In der Sek Unterseen hat sie ihr erstes Englisch gelernt und es in späteren Jahren vertieft. Beruflich hätte sie eigentlich das zweite Wahlfach Italienisch gebraucht, sinniert sie, denn nach dem zweiten Weltkrieg kamen italienische Gastarbeiter in die Schweiz. Einen Gradmesser für ihre Gesundheit definierte sie sich selbst: «Solange ich englische Briefe schreiben kann, ist der Kopf noch gut».