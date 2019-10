Für ihn war es fast der Letzte

Doch für die beiden Männer gibt es eigentlich gar nicht viel zu besprechen. Alles ist vorbereitet, die Standplätze für die Markfahrer eingeteilt, die Stromversorgung dort, wo es sie braucht, der Toilettenwagen mit Wasseranschluss aufgestellt. So wie immer eben. Und doch ist es für Hansruedi Bühler nicht wie immer. Er hat nach 25 Jahren als Marktchef seinen Letzten. «Die Zeit ist gekommen, den Posten des Märitchefs in jüngere Hände zu geben», sagt er. Und fügt mit einem Schmunzeln an: «Ende 2020 komme ich ins Pensionsalter.»

«Auch mal eingreifen»

Schon sind die ersten Marktfahrer da. Und die Routine des Märtichefs spielt mit. «Sie kennen mich, und ich kenne sie», so Bühler. Mehr als ein «Hallo und guete Morge» braucht es nicht. Meistens. Denn in der Früh sei eben immer eine gewisse Hektik unter den Marktfahrern auszumachen. «Da musste ich auch schon mal eingreifen und Streit schlichten», erzählt Hansruedi Bühler. Ruhig werde es erst, wenn alle aufgestellt hätten und der Markt laufe. Und es ist wie immer, Hansruedi Bühler und sein Nachfolger müssen einem Markfahrer aus der Patsche helfen. Auf der feuchten, leicht abschüssigen Wiese bleibt sein Lieferwagen stecken. Traktor und Abschleppseil sind rasch zur Hand und der Marktfahrer schliesslich glücklich.

Unterdessen ist der Tag definitiv erwacht und die meisten Marktstände eingerichtet. Ausser derjenigen, deren Betreiber sich nicht angemeldet haben und auf einen freien Platz hoffen. «Dies ist nicht einfach, da war ich auch schon mal froh um die Unterstützung der Polizei» fährt der Märitchef fort.

Als die ersten Marktbesucher den Märit beleben, ist Zeit für einen kurzen Kaffee und einen Rückblick. Angefangen hat Hansruedi Bühler 1990 als Unterstützer beim damaligen Marktverantwortlichen. Mit ihm galt es rund 110 Marktstände einzuteilen. «Nach dessen Rücktritt kam die Anfrage des Gemeinderates, die Nachfolge anzutreten, überraschend. Ich musste ein paar Nächte darüber schlafen», sagt Bühler.

Ausbau kam nicht nur gut an

Unter seiner Ägide, die auch von der Unterstützung seiner Tochter begleitet war, hat sich der Markt in den 25 Jahren entwickelt. So hat er auf der Schwarzenegg in Richtung Moos Platz für zusätzliche Stände geschaffen. «Das kam zuerst nicht wirklich gut an, hat sich aber unterdessen etabliert», so der Marktchef weiter. Ein weiterer Versuch, den Markt auf der Schwarzenegg in Richtung Osten attraktiver zu gestalten, sei trotz der Zusage vieler Beteiligter am Veto eines Landwirts gescheitert.