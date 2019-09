Für ihre Schmuckstücke buddeln sie im Dreck

Wer den kleinen Laden an der Oberen Hauptgasse in der Thuner Altstadt betritt, findet sich rasch in zwei Welten wieder. Vorne, in kleinen Vitrinen, finden sich vor dunklem Hintergrund spezielle Schmuckstücke. Es sind nicht allzu viele. Die hintere Hälfte des kleinen Ladens gleicht einer Werkstatt. Amboss, Hammer, Gasbrenner, Schleif- und Poliermaschine prägen das Bild. Das Ganze hat Konzept – seit 25 Jahren. Gemeint ist die Silberschmiede, die Yvonne Schediwy gemeinsam mit ihrer Tochter Sara Lehmann führt.