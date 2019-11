Für Steuersenkung und Jürgen Ritschard

Unterstützt werden auch die Verpflichtungskredite für den Anschluss des Werkhofes an den Wärmeverbund Unterseen der Avari AG inklusive der laufenden Kosten für die ganze Vertragsperiode, für den Abbruch der kürzlich erworbenen Gebäude an der Beatenbergstrasse und die Erstellung von neuen Parkplätzen an gleicher Stelle. Ebenso Zustimmung fand der Planungskredit für die erste Sanierung des über vierzigjährigen Unterstufenschulhauses Steindler.

Im zweiten Teil der Versammlung sprachen sich die Teilnehmenden für die Unterstützung der Kandidaturen der bisherigen beiden Gemeinderatsmitglieder Ernst Voegeli und Hans Ulrich Vögeli für eine weitere Amtszeit aus sowie für die Kandidatur von Gemeindepräsident Jürgen Ritschard für eine dritte und damit letzte Amtszeit. Über die weiteren Wahlvorschläge für die restlichen Listenplätze wird die Partei an einer nächsten Versammlung befinden. (pd/aka)